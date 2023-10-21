السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة سعودية: قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة "آسيان" بالرياض تؤسس لمرحلة جديدة

مجلس التعاون
مجلس التعاون

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم السبت، أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة جنوب شرق أسيا (الآسيان) يوم أمس في الرياض جاء ليعزز التحالفات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، ويأخذها إلى آفاق أوسع من التعاون في مجالات عدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستفادة المتبادلة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدى الجانبين.

بيان قمة الرياض: إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين فى غزة ودعوة الأطراف المعنية لوقف دائم لإطلاق النار


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (مرحلة جديدة) - أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في كلمته أمام القمة عن خطة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون ورابطة (آسيان) للفترة من (2024 - 2028)؛ لتكون خارطة عمل لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة، لافتة إلى أن تلك الخطة تؤسّس لعمل منهجي يصل إلى تحقيق الطموحات التنموية، ويفتح المجال لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوب الدول المشاركة في القمة.

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وأضافت أن خطة العمل هذه متكاملة تعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتنقل التعاون بينهما إلى مرحلة العمل المؤسسي الفاعل وصولًا إلى الأهداف المرجوة، وتحقيق التطور والنمو في المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، فقطاع الأعمال في الجانبين لديه العديد من الفرص لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تنوع الشراكات وتحقيق المستهدفات والرؤى الطموحة.

 وقد أدان بيان "قمة الرياض" بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، جميع الهجمات ضد المدنيين في غزة، داعيًا جميع الأطراف المعنيين لوقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة. 

وتبادل القادة المشاركون في القمة -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الجمعة- وجهات النظر، وأعربوا عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واتفقوا على الآتي: 

الرياض قمة دول مجلس التعاون الخليجي دول رابطة جنوب شرق أسيا الآسيان آفاق أوسع من التعاون تنويع الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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