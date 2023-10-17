الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تدين قصف مستشفى المعمدانى.. وتطالب بفتح ممرات آمنة فورًا لإرسال المساعدات إلى غزة

غزة
غزة

طالبت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بضرورة فتح ممرات آمنة فورًا لإرسال المساعدات إلى المحاصرين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية السعودية إن قصف مستشفى بغزة تطور خطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن إزدواجية المعايير، رافضة الاعتداء المخالف للقوانين الدولية على مستشفى في غزة، مشيرة إلى أن قصف الاحتلال للمستشفى الأهلي في غزة "جريمة شنيعة". 

وأفادت الخارجية السعودية: المملكة تدين بأشد العبارات جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

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غزة مستشفى المعمداني المساعدات المحاصرين

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