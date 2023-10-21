"القاهرة الإخبارية": متوقع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة خلال دقائق

تحدث مصطفي عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن تمهيد الطرق اسعدادًا لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية عبر رفح.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الاستعدادات بدأت منذ ليلة أمس، والتي تجري على قدم وساق لدخول الشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية إلى الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع بدء إدخال الشاحنات خلال دقائق.

ولفت إلى أن مصر عملت على قدم وساق لإعادة بناء وتجهيز الأراضي لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات دون أي عوائق قد تتعرض لها بالنسبة لحركة السير، وعن عدد الشاحنات التي ستدخل الأراضي الفلسطينية، أشار إلى أن بحسب التصريحات فإن المتفق عليه حتى الآن هو 20 شاحنة فقط.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 شاحنة بجانب العديد من الشاحنات من القوافل المتواجدة في المسافة بين الشيخ زويد ورفح، مضيفًا أن الدفعة الأولي المعلن عنها جاءت بعد الرغبة المصرية في إدخال المساعدات على وجه السرعة، حيث قامت منذ أمس بتجهيز بعض الشاحنات تحديدًا بها مستلزمات طبية لتقديمها على وجه السرعة للأشقاء في فلسطين، وذلك نظرًا لما تعانيه مستشفيات قطاع غزة من نقص شديد فى المستلزمات الطبية وقرب انهيار القطاع الصحي، أما عن باقي المواد فهناك الإغاثية والغذائية، وسيتم دخولها بالتنسيق من قبل السلطات المصرية.