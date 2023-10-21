"القاهرة الإخبارية": بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" ببدء الاستعدادات لدخول الشاحنات إلى معبر رفح.

فتح ممرات آمنة إلى القطاع

وقالت القناة إن الشاحنات تنتظر الدخول لقطاع غزة، وذلك نتيجة الجهود المصرية التي تسعى إلى فتح ممرات آمنة إلى القطاع لإيصال المساعدات التي تتنوع بين الغذائية والإغاثية والدوائية.

وكان مطار العريش الدولي على مدار الأيام الماضية قد استقبل العديد من الطائرات من دول مختلفة محملة بأطنان من هذه المواد الإغاثية، وذلك من كل من "الإمارات وتركيا واليونيسيف وباكستان وقطر وروسيا، إضافة الي منظمة الصحة العالمية"، لما يزيد على 300 شاحنة.