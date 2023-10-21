"رويترز" تسلط الضوء على قمة القاهرة للسلام

أبرزت وكالة “رويترز” استضافة مصر لقمة السلام، وقالت إنها تأتي في توقيت يشتد فيه الصراع في الشرق الأوسط والتصعيد الحالي في غزة.

قمة القاهرة للسلام

وقالت رويترز: ستجمع قمة القاهرة للسلام في ظل استمرار الصراع، العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية، إلى جانب وزراء الخارجية.

وسيجتمعون بينما تستعد إسرائيل لهجوم بري على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته المقاومة وأدى إلى مقتل 1400 شخص.

وقالت الصين إن مبعوثها لقضايا الشرق الأوسط تشاي جون سيحضر، بينما قالت روسيا إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف سيمثلها.

وقال بيان من الرئاسة المصرية في 15 أكتوبر إن القمة ستغطي التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن مناقشات جرت بشأن إعلان القمة المشتركة لكن لا تزال هناك "خلافات"، وقال المسؤول إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعتزمان الذهاب إلى القاهرة.