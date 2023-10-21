خبير عسكرى: الولايات المتحدة جذر المشكلة فى الصراع العربى الإسرائيلى

قال العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تفاقم الصراع بين العرب والإسرائيليين، بسبب دعمها المستمر للكيان الصهيوني وتغاضيها عن انتهاكاته للقانون الدولي.

وانتقد "العبو"، في حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية"، موقف القيادة الأمريكية والصهيونية من المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أنهم يحاولون تضليل المجتمع الدولي بأن سبب المشكلة هو هجوم المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وليس احتلال إسرائيل للأراضي العربية منذ عام 1948.

وطالب "العبو"، بالالتزام بالقرارات الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف بناء المستوطنات والتدخل في شؤون المسجد الأقصى، محذرًا من استمرار استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.