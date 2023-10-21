السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: الولايات المتحدة جذر المشكلة فى الصراع العربى الإسرائيلى

قصف غزة
قصف غزة

قال العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تفاقم الصراع بين العرب والإسرائيليين، بسبب دعمها المستمر للكيان الصهيوني وتغاضيها عن انتهاكاته للقانون الدولي.

وانتقد "العبو"، في حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية"، موقف القيادة الأمريكية والصهيونية من المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أنهم يحاولون تضليل المجتمع الدولي بأن سبب المشكلة هو هجوم المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وليس احتلال إسرائيل للأراضي العربية منذ عام 1948.

وطالب "العبو"، بالالتزام بالقرارات الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ووقف بناء المستوطنات والتدخل في شؤون المسجد الأقصى، محذرًا من استمرار استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية المجتمع الدولي قطاع غزة الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتحاصر منزلا فى مخيم عين السلطان

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية