السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير الشؤون الإسرائيلية: مصر تؤكد للجميع أن الشعب الفلسطينى ليس بمفرده

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

قال نظير مجلي، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن مصر التي تعتبر كدولة كبرى في المنطقة تتصرف كأخ كبير للشعب الفلسطيني، الذي يتم الاستفراد به في هذه الحرب، فالدولة المصرية تريد أن تضع الأمور في نصابها، وسحب الأدوات القيادية من الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى يقرران تغيير مسار هذه المعركة، لتؤكد للجميع أن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده.



وأوضح "مجلي" في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية ليست مجردة عن الماضي أو البيئة التي حدثت فيها، فالهجوم الذي قامته به حماس هو استغلال لوضع كاد الشعب الفلسطيني أن ينفجر فيه، فالسياسة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية ستسبب في انفجار الأوضاع الأمنية بالمنطقة.



وأضاف: "ما يفعله جيش الاحتلال في الأقصى، ما يمارسوه من اعتداءات استيطانية، ما يفعلوه من قمع للأسرى في السجون، كُل هذا سيفجر الأوضاع الأمنية، فالمخابرات والجيش الإسرائيلي حذروا نيتنياهو من ذلك الأمر".

خبير الشؤون الإسرائيلية مصر الولايات المتحدة إسرائيل الشعب الفلسطيني

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