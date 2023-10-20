تضامنا مع القضية الفلسطينية.. أمير كرارة يحث جمهوره على التبرع لإغاثة غزة

حرص النجم أمير كرارة على التضامن مع القضية الفلسطينية، وحث جمهوره على التبرع للهلال الأحمر لإغاثة أهل غزة.

وشارك كرارة عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية على فيس بوك صورة حول كيفية التبرع لإغاثة غزة بعشر طرق موضحة بالصورة.

ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لقطاع غزة

يذكر أن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.