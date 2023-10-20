الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث عراقي لـ"الدستور": قمة القاهرة للسلام ستحمل العالم مسئولياته تجاه فلسطين

عائد الهلالي المحلل
عائد الهلالي المحلل السياسي العراقي

قال عائد الهلالي، عضو الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، إن الأزمة في غزة تتفاقم يومًا بعد الآخر مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين وجرائم الخرب التي تنفذها ضد المدنيين بالقطاع.

وأضاف “الهلالي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن قمة القاهرة للسلام تنطلق غدًا، ضمُشيرًا إلى أنها سشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النيران بالقطاع.

القمة تضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين

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وتابع النائب العراقي، أن الهدف الرئيسي من القمة تحميل المجتمع الدولي المسئولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

واوضح “الهلالي”  أن آلة القتل الصهيونية تُمارس دمارًا لا مثيل له حتى في أحلك ظروف الحرب العالمية الأولى وآلثانية.

وتابع: التعاطف مع الأحداث في غزة تفاعل معه ملايين المواطنين حول العالم، وانطلقت المظاهرات المنددة بجرائم الاحتلال حتى داخل الولايات المتحدة حيث اقتحم المتظاهرون مبنى الكابيتول الأمريكي وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية لإنقاذ ملايين الفلسطينيين المحاصرين منذ ما يقرب من 15 يومًا".

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