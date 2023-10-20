الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر "شباب الحوار الوطني" يطالب المجتمع الدولي بسرعة دخول المساعدات لغزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، تأييده للرئيس السيسى لاتخاذ في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري، موضحا أنه شارك فى هذه المظاهرات لتفويض الرئيس السيسي بحماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية وحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية، إضافة إلى حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب"، وحماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.

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وشارك وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب في مظاهرات اليوم أمام النصب التذكارى بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

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ستظل مصر داعمة للشعب الفلسطيني 

أوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني أن مصر ستظل دائمًا ما تقف إلى جوار أبناء الشعب الفلسطينى وحقهم المشروع فى التسوية العادلة والشاملة لقضيتهم العادلة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس ضد الشعب الفلسطينى الشقيق جميع الاعتداءات التى تخالف المواثيق والقوانين الدولية، كما أن هذه الدعوات هى تهجير قصرى للفلسطينين ولا يجب السكوت عن تلك الأفعال والجرائم الوحشية.

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل للاسراع في دخول المساعدات

ودعا وكيل تضامن النواب جميع المؤسسات الدولية بالضعط على الكيان الصهيوني للاسراع فى عملية دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطينين، مشيدا بالجهود المصرية التي تحرص على فتح ممر آمن ودخول كافة المساعدات من دول العالم عبر مطار العريش إلى غزة.

النائب أحمد فتحي القضية الفلسطينية مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح ممر آمن للمساعدات

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