الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

غزة
غزة

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، مساء الجمعة، أنها تمكنت من تنفيذ الأعمال اللازمة من تمديدات ووصلات لإيصال المياه إلى مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة.

أوضحت سلطة المياه الفلسطينية في بيان- نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن التمديدات وصلت "خانيونس البلد، والكتيبة، وشارع صلاح الدين، والشيخ ناصر وجورة اللود، والسطر الشمالي، والمزين"، وذلك من وصلة مياه الجنوب، التي تخدم ما يقارب 250.000 نسمة.

وأشارت السلطة إلى أن عمليات الضخ استؤنفت قبل يومين، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالخصوص وأدت بداية إلى عودة المياه إلى بني سهيلا.

كما أشارت سلطة المياه إلى أن انجاز هذه الأعمال قد تم رغم جميع الظروف المعقدة المحيطة، بالتعاون مع الطواقم الفنية لمصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية خان يونس.

وتواصل الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي شن غارات عنيفة على مناطق سكنية عدة في قطاع غزة، وقد شنت اليوم 3 غارات استهدفت منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس التي تقع جنوب البلاد.

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18 شهيدًا و20 جريحا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لكنيسة برفيريوس

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 3785 شهيدًا حتى يوم أمس الخميس، بينهم 1524 طفلا و1000 امرأة و120 مسنًّا، إلى جانب 12493 مصابا منذ بدء العدوان على غزة.

وأكدت الوزارة، أن انتهاكات الاحتلال بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 44 من الطواقم الطبية وإصابة 70 آخرين، إضافة إلى تعمد استهداف 23 سيارة إسعاف، وخروجها عن الخدمة بعد تدميرها بالكامل.

وتستهدف الغارات الإسرائيلي بالأساس، حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، الثلاثاء الماضي، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى الأهلي "المعمداني" في حي الزيتون بمدينة غزة، راح ضحيتها نحو 500 فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء.

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حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

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