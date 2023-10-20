فرنسا: يجب إبقاء لبنان بمنأى عن تداعيات غزة

أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة، "ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية"، معتبرا أن لبنان "مسألة مركزية" بالنسبة إلى بلاده.

جاء ذلك خلال اتصاله مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق بيان وزارة الدفاع اللبنانية.

وقال البيان، إن الوزير لوكورنو أكد أن "فرنسا تقوم باتصالات مع المجتمع الدولي للبحث في الأوضاع في غزة".

وشدد على "ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح لوكورنو "أن لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا".

وأشار إلى "أهمية دور اليونيفيل في الجنوب (قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في لبنان)، ووجوب تجنب أي تصعيد على الحدود الجنوبية".

كما نقل البيان عن الوزير سليم قوله، إن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

ومنذ اندلاع مواجهات عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الجاري "ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى"، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين مقاتلين من "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، تسبب بسقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.