رئيس مؤسسة الرعاية الماليزية: نطالب إسرائيل بوقف الاعتداءات البربرية على غزة

قال الدكتور كمال مصطفى، رئيس مؤسسة الرعاية الماليزية لـدعم فلسطين، إن استمرار القصف في قطاع غزة لمدة طويلة، والجرائم الشنيعة غير المسبوقة، هي أعمال بربرية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "سمعنا أن المستشفيات في غزة يتم قصفها، وأدى هذا إلى ما يزيد عن 500 شهيد بينهم أطفال".

وأردف: "الأطفال يُقتلون، والأطباء يبذلون ما في وسعهم، الموقف في غزة صعب، نشعر به في ماليزيا، ونطالب إسرائيل بالتوقف عن القصف، يجب أن نتأكد من أمان الفلسطينيين في غزة، ومن المهم لجميع الشعوب أن تدرك أن الفلسطينيين عنيدون، سواء مسلمين أو غير مسلمين، من واجبنا أن نتصدى للهجمات، ونطالب إسرائيل بوقف الاعتداءات البربرية".

ولفت إلى أن الخارجية الماليزية تقوم بمفاوضات مع هيئات حكومية، ستقوم بإرسال مهمات إلى غزة تشمل مساعدات طبية.