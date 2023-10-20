الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الإسرائيلية: تهجير الفلسطينين إلى سيناء مخطط قديم

قناة سي بي سي
قناة سي بي سي

أوضح الدكتور أحمد فؤاد الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن مخطط تهجير الفلسطينيين، هو من الخطط القديمة، ولكن لم يعلن عنها من قبل.

أضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، خلال استضافته بقناة "سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفهَّم المخطط ونهى عن تنفيذه من خلال التصريحات والرسائل الواضحة.

أشار فؤاد، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "بايدن" مشترك في كل ما يحدث في غزة، ومقتل الطفل ذي الست سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية على يد رجل أمريكي.

باحث في الشؤون الإسرائيلية تهجير الفلسطينين الدكتور أحمد فؤاد الباحث في الشؤون الإسرائيلية غزة سي بي سي

مواد متعلقة

جيلان جبر: مصر لن تتهاون في الحفاظ على حدودها

عضو التنسيقية: أطلقنا عدة مبادرات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جيلان جبر: أمريكا تسعى بكل جهد من أجل إنشاء دولة صهيونية جديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا فى قصف إسرائيلى لمدينة "دير البلح"

القاهرة الإخبارية: 13 شهيدًا بمدينة "طولكرم" الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: الشرطة الإسرائيلية أغلقت العديد من المساجد بالقدس المحتلة

الغذاء العالمى: تدمير البنية التحتية يُهدد وصول المساعدات لـ غزة

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى أخلت مستوطنة "كريتش شمونه"

الأكثر قراءة

حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

يعشن أوضاعًا متردية.. النساء الحوامل فى غزة يحاربن الموت لأجل حياة جديدة

من المائدة إلى السماء.. كيف يحوّل "البترول المصري" زيت الطهي إلى وقود للطائرات؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة: سلطة المياه الفلسطينية تنجح في إيصال المياه لخان يونس

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون