باحث فى الشئون الإسرائيلية: تهجير الفلسطينين إلى سيناء مخطط قديم

أوضح الدكتور أحمد فؤاد الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن مخطط تهجير الفلسطينيين، هو من الخطط القديمة، ولكن لم يعلن عنها من قبل.

أضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، خلال استضافته بقناة "سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفهَّم المخطط ونهى عن تنفيذه من خلال التصريحات والرسائل الواضحة.

أشار فؤاد، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "بايدن" مشترك في كل ما يحدث في غزة، ومقتل الطفل ذي الست سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية على يد رجل أمريكي.