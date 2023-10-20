"تيار الاستقلال الفلسطيني" يوضح جهود مصر في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن مصر تقف دومًا وأبدًا سدًا منيعًا أمام كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي مهما فعل العدو الصهيوني لن يتمكن من تصفيته.

وقال أبو سمرة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، الدولة المصرية تقوم بجهود عظيمة فى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي لوقف العدوان الصهيوني الغاشم ضد قطاع غزة ووقف حرب التطهير العرقي وتهجير أهالي القطاع نحو سيناء، فضلًا عن محاولاته لضغط بكل قوة لفتح معبر رفح للسماح بإدخال كافة المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية للقطاع.



وكشف رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن قطاع غزة يفتقد الماء والكهرباء والغذاء وأي مقومات الحياة، مؤكدًا أن حتى الأكفان لم تعد موجودة بسبب كثرة الشهداء.

وأكد محمد أبو سمر، أن القضية الفلسطينية هي قضية مظلومية وحق وعدل ولا يمكن لأحد تصفيتها.