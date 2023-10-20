تلويح بالهجوم البري.. ملخص أحداث اليوم الرابع عشر من "طوفان الأقصى"

شهد اليوم الرابع عشر من انطلاق عملية طوفان الأقصى الكثير من الأحداث المتعلقة بتطور الأحداث في غزة، والتصعيدات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونرصد في السطور التالية أبرز الأحداث المتعلقة بالوضع في غزة اليوم الجمعة.

التلويح بالهجوم البري

أشار مسؤولون أمنيون إسرائيليون إلى استعدادهم للشروع في هجوم بري على غزة، يقولون إنه سيكون أكثر شمولًا وشراسة بكثير من أي صراع سابق قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، إن أي تصعيد للأنشطة العسكرية في قطاع غزة سيكون "كارثيا" على الناس هناك.

استمرار القصف الإسرائيلي

وقصفت إسرائيل قطاع غزة في وقت مبكر من يوم الجمعة وقصفت مناطق في الجنوب، داعية أهالي غزة لإخلاء القطاع والنزوح.

وأفاد الفلسطينيون في غزة، بأن كان هناك غارات جوية مكثفة على خان يونس في الجنوب، وتدفقت سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين إلى مستشفى ناصر في البلدة، وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة، والذي كان مكتظًا بالفعل بالمرضى والأشخاص الذين يبحثون عن مأوى، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه إلى رفح

وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جوا إلى شبه جزيرة سيناء في محاولة لفتح طريق إنساني إلى غزة، ومن المتوقع تسليم المساعدات الأولى "في اليوم أو اليومين التاليين".

وكان من المقرر افتتاح المعبر الحدودي على الحدود بين مصر وغزة يوم الجمعة.

ارتفاع اعداد شهداء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 4000 شهيد، وإصابة 13 ألف شخص.

فيما نزح أكثر من مليون شخص في غزة، مع استجابة الكثير منهم لأوامر إسرائيل بإخلاء الجزء الشمالي من القطاع الساحلي المغلق، بحسب الجارديان.

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية على مجمع كنيسة للروم الأرثوذكس في غزة يوم الخميس.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 500 مسلم ومسيحي لجأوا إلى الكنيسة من القصف الإسرائيلي. وعبرت بطريركية الأرثوذكس في القدس عن “أشد إدانتها” للهجوم الذي قالت إنه يشكل جريمة حرب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 13 شخصا، بينهم خمسة أطفال، قتلوا بعد هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.

وقتل ما لا يقل عن 81 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

إخلاء المستوطنات الاسرائيلية على حدود لبنان

فيما أخلت إسرائيل مستوطناتها القريبة من غزة ولبنان وأعلنت عن خطط لإخلاء كريات شمونة، وهي بلدة يسكنها أكثر من 20 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم الجمعة ثلاثة من مقاتلي حزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية.

مقتل موظفين الأونروا

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن اثنين آخرين من موظفيها قُتلا في غزة، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 منذ بدء الحرب.

تحديثات بشأن الرهائن الاسرائيلية

فيما قالت قوات الاحتلال اليوم إن نحو 200 شخص اختطفتهم حركة حماس في إسرائيل ونقلوهم إلى قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة.

وزعمت إن أكثر من 20 رهينة هم أطفال، في حين أن ما بين 10 و20 شخصا فوق سن الستين.

وأضافت قوات الاحتلال، أن هناك أيضا ما بين 100 و200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ هجمات حماس.

بايدن يربط بين حرب اوكرانيا وطوفان الأقصى

من جانبه، شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بين الغزو الروسي لأوكرانيا وعملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب البيت الأبيض الجمعة، الكونجرس بـ106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية لتأمين الأموال من الكونجرس المنكسر، بحسب الجارديان.

تظاهرات دولية وعربية ضد العدوان الاسرائيلي

فيما تظاهر الآلاف في مدن عديدة في العالم العربي، من القاهرة إلى تونس وبغداد والبحرين، تضامنًا مع قطاع غزة في اليوم الرابع عشر من الحرب التي يشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى.