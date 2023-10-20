الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

extra news تعرض تقريرًا عن الجهود المصرية لإغاثة غزة

معبر رفح
معبر رفح

عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن جهود الدولة المصرية لإغاثة غزة.

  • مصر تطلق نداء لإغاثة الفلسطينيين في غزة.
  • مصر تخصص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات لغزة.
  • استجابة دولية واسعة لمبادرة مصر لإغاثة غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات إنسانية من فنزويلا لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات من البرازيل لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات من منظمة الغذاء العالمية.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات من يونيسف لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات إماراتية لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات قطرية لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات طبية من تونس لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات من تركيا لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل طائرتين من منظمة الصحة العالمية لنقلها إلى قطاع غزة.
  • مطار العريش يستقبل مساعدات أردنية لنقلها إلى قطاع غزة.
غزة فلسطين مساعدات غزة مطار العريش جهود مصر

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