extra news تعرض تقريرًا عن الجهود المصرية لإغاثة غزة
عرضت قناة extra news، تقريرًا يكشف عن جهود الدولة المصرية لإغاثة غزة.
- مصر تطلق نداء لإغاثة الفلسطينيين في غزة.
- مصر تخصص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات لغزة.
- استجابة دولية واسعة لمبادرة مصر لإغاثة غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات إنسانية من فنزويلا لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات من البرازيل لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات من منظمة الغذاء العالمية.
- مطار العريش يستقبل مساعدات من يونيسف لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات إماراتية لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات قطرية لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات طبية من تونس لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات من تركيا لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل طائرتين من منظمة الصحة العالمية لنقلها إلى قطاع غزة.
- مطار العريش يستقبل مساعدات أردنية لنقلها إلى قطاع غزة.