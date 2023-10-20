الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"دويل": أشعر بالخزي من موقف الحكومة البريطانية لعدم مطالبتها بوقف حصار غزة

كريس دويل
كريس دويل

قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني العربي، إن الوضع في غزة كارثي ونحننأمل أن تقوم المساعدات بالدخول خلال معبر رفح، مؤكدًا أن المهم أن تنهي إسرائيل هذا الحصار للسماح بدخول المياه والطعام والغذاء.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دخول المساعدات لقطاع غزة هام جدًا لأنهم سيموتون من العطش والطعام ينفذ ولا يوجد كهرباء، ونرى مستشفيات لا تستطيع العمل، مشيرًا إلى أنها كارثة حقيقة.

يجب أن يكون هناك فرقًا بين حماس والمدنيين 

وأكد أنه يشعر بالخزي من موقف الحكومة البريطانية لأنها لم تطالب بوقف الحصار ووقف إطلاق النار لأنه يجب أن يكون هناك فرقًا بين حماس والمدنيين وهذا لا يحدث الآن.

وتابع أن إسرائيل مستمرة في قصفها لقطاع غزة، والمدنيين يقتلون بأعداد كبيرة وهذا غير مقبول.

كريس دويل الخزي موقف الحكومة البريطانية وقف الحصار غزة المساعدات معبر رفح

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