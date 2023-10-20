حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدارالسلام.

وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات تفيد قيام "4 أشخاص، مقيمين بالشرقية" بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بمنطقة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على "حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.