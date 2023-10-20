الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فخر الدين بن يوسف يقود المصرى للفوز على طلائع الجيش بهدف بدورى نايل

المصري وطلائع الجيش
المصري وطلائع الجيش

حقق فريق  المصري البورسعيدي، فوزا مهمًا على حساب نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري نايل.

جاءت أحداث المباراة متوسطة للغاية، إلا من بعض الفرص الخطيرة على فترات لكلا الفريقين.

سجل هدف المباراة الوحيد والمصري، التونسي فخر الدين بن يوسف، وذلك في الدقيقة الـ72، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس طلائع الجيش محمد شعبان.

وشهدت أحداث المباراة، إلغاء حكم الساحة إبراهيم نور الدين، هدفا لطلائع الجيش، عقب رجوعه لتقنية الفيديو بداعي التسلل، سجله بول جوليوس، وذلك في الدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده لـ9 نقاط، دفعته لتقاسم قمة الدوري مؤقتا، مع مودرن فيوتشر المتصدر بنفس الرصيد من النقاط أيضا، أما طلائع الجيش، يتوقف رصيده عند 4 نقاط في المركز العاشر، بجدول ترتيب دوري نايل.

ويعد هذا الانتصار، هو الثالث على التوالي للمصري البورسعيدي، خلال الجولات الثلاثة الأخيرة، بينما تعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لطلائع الجيش، على مدار المواجهتين الماضيتين. 

وكان المصري بدأ المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – باهر المحمدي – حسين السيد.

خط الوسط: إلياس الجلاصي – محمود حمادة – سمير فكري.

خط الهجوم: ميدو جابر – مروان حمدي – فخر الدين بن يوسف.

أما تشكيل طلائع الجيش كان التالي..

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبدالرحمن زولا – محمد فتح الله كماتشو - خالد سطوحي - أحمد متعب. 

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا - فريد شوقي – علي حمدي – موسى دياوارا.

خط الهجوم: يسري وحيد – بول جوليوس.

المصرى البورسعيدى الجولة الرابعة بدوري نايل التونسي فخر الدين بن يوسف طلائع الجيش دوري نايل

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