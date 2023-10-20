"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. السيدات يتقدمن المسيرة التضامنية لقضية الشعب الفلسطيني بمطروح

شاركت المرأة المطروحية والفتيات اليوم الجمعة فى المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى تم تنظيمها فى ميدان شارع الإسكندرية بوسط مدينة مرسى مطروح دعما لقضية الشعب الفلسطيني.

ورددت الفتيات خلال المسيرة التضامنية هتافات " خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. غزة فلسطينية.. لا اله الله إسرائيل عدو الله "

بينما ردد أبناء مطروح فى هتافاتهم منها "يا حكومتنا يا عربية القضية هي هي.. بنرددها جيل ورا جيل انا عدو إسرائيل.. وحد صفك كتفي في كتفك المقاومة هي الحل ضد الغاصب المحتل.. سامع صوت جاي من غزة كله كرامة كله عزة.. يا اللي ساكت ساكت ليه أنت يهودي ولا ايه.. يا حكومات عربية جبانة التطبيع خسه خيانة".

وفى سياق أخر، أقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتبرع بالدم تضامنًا مع أهل غزة الذين يتعرضون للعدوان الإسرائيلي الغاشم.

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني

مظاهرات دعما لقضية الشعب الفلسطيني