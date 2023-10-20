عضو بـ"مستقبل وطن": نرفض التهجير ونزوح الفلسطينيين لأرض سيناء (فيديو)

قالت منال سلامة، عضو حزب مستقبل وطن إنها حرصت على المشاركة في مظاهرات مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، الجمعة، من أجل دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالاحتلال الغاشم.

وأكدت منال أنها ترفض التهجير ونزوح الفلسطنيين لأرض سيناء من أجل الحفاظ على القضية ومنع احتلال سيناء المصرية، قائلاً “لحد يوم الدين أحنا مع فلسطين والقدس عربية”.

مظاهرات مسجد الحصري

وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحات ميدان مسجد الحصري، للمشاركة في مظاهرات التضامن لشعب فلسطين والتنديد بالاحتلال.

ورفع العديد من المتظاهرين بساحة مسجد الحصري لافتات تنديد بالعدوان الصهيوني، وحمل بعضهم صورًا تحمل شعار "أنقذوا غزة" وهم مرتدون أعلام غزة وفلسطين.

https://www.youtube.com/shorts/ZsPHgAP0Tsw

أمناء الحوار الوطني

ووجه مجلس أمناء الحوار الوطني الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر..

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

أوضح مجلس الأمناء، أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.