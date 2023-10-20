الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في "جمعة تحيا مصر".. أنقذوا غزة شعار المتظاهرين بميدان مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري

تزايدت أعداد المتظاهرين في ساحات ميدان مسجد الحصري، للمشاركة في مظاهرات التضامن لشعب فلسطين والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

ورفع العديد من المتظاهرين بساحة مسجد الحصري لافتات تنديد بالعدوان الصهيوني، وحمل بعضهم صور تحمل شعار أنقذوا غزة وهما مرتددين أعلام غزة وفلسطين.

txt

سكرتير نقابة الصحفيين: تلاحم كبير بين الشعوب العربية من ساحة مسجد الحصرى (فيديو)

txt

اللهم احمِ فلسطين.. مسجد الحصرى ينتفض من أجل نصرة غزة ( صور)

مظاهرات مسجد الحصري

وتوافد مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري للتنديد بالعدوان الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي، ولإعلان التضامن مع أهل غزة.

اكتسى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحمله المصلين على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع على القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"

“أمناء الحوار الوطني” يدعو للاحتشاد دعما لفلسطين

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري
مسجد الحصري مظاهرات مسجد الحصري العدوان الصهيوني انقذوا غزة غزة

مواد متعلقة

عامل: دعم الرئيس السيسى ضرورة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية (فيديو)

عمال مصر: الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل على تأهيل المصانع المصرية (فيديو)

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟