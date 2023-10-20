في "جمعة تحيا مصر".. أنقذوا غزة شعار المتظاهرين بميدان مسجد الحصري

تزايدت أعداد المتظاهرين في ساحات ميدان مسجد الحصري، للمشاركة في مظاهرات التضامن لشعب فلسطين والتنديد بالاحتلال الصهيوني.

ورفع العديد من المتظاهرين بساحة مسجد الحصري لافتات تنديد بالعدوان الصهيوني، وحمل بعضهم صور تحمل شعار أنقذوا غزة وهما مرتددين أعلام غزة وفلسطين.

مظاهرات مسجد الحصري

وتوافد مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري للتنديد بالعدوان الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي، ولإعلان التضامن مع أهل غزة.

اكتسى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحمله المصلين على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع على القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"

“أمناء الحوار الوطني” يدعو للاحتشاد دعما لفلسطين

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري

مظاهرات مسجد الحصري