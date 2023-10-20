دهسًا بالأقدام.. متظاهرون بمسجد الحصري يحرقون علم إسرائيل (فيديو)

قام عدد من المشاركين في مظاهرات مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر برسم علم إسرائيل على الأرض ودهسه بالأقدام وحرقه.

مظاهرات مسجد الحصري

وتوافد مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري للتنديد بالعدوان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي، وإعلان التضامن مع أهل غزة.

واكتسى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحمله المصلين على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع على القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".