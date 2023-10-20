الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دهسًا بالأقدام.. متظاهرون بمسجد الحصري يحرقون علم إسرائيل (فيديو)

مظاهرات مسجد الحصري
مظاهرات مسجد الحصري

قام عدد من المشاركين في مظاهرات مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر برسم علم إسرائيل على الأرض ودهسه بالأقدام وحرقه.

مظاهرات مسجد الحصري

وتوافد مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري للتنديد بالعدوان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي، وإعلان التضامن مع أهل غزة.

واكتسى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بلافتات دعم وتضامن مع أهل غزة والتي حاوطت الميدان بالكامل وحمله المصلين على مدار الساعات الجارية، لإعلان تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني.

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع على القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".

txt

مشاركة عاملات بجهاز أكتوبر في تظاهرة مسجد الحصري تضامنًا مع أهل فلسطين

txt

اللهم احمِ فلسطين.. مسجد الحصرى ينتفض من أجل نصرة غزة ( صور)

مظاهرات مسجد الحصري ب مدينة السادس من أكتوبر مسجد الحصري 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 العدوان الصهيوني الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟