الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استئناف محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

المحكمة
المحكمة

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب، بـمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"،  وذلك لإدانتهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

وقررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة الـ 5 متهمين وذلك لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"، لجلسة اليوم  للمرافعة.

ووجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

وانضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة للجماعة الإرهابية.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر اللجان النوعية بحلوان المستشار محمد السعيد الشربينى

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