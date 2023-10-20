الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى أخلت مستوطنة "كريتش شمونه"

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكدت مراسلة “القاهرة الأخبارية”، أن حزب الله استهدف عددا من المواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، للمرة السادسة، وذلك ردًا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأشارت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخلت العديد من المستوطنات، ولعل آخرها مستوطنة "كريتش شمونه"، خوفًا من تسلل بعض عناصر المقاومة الفلسطينية أو حزب الله.

وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن هناك أكثر من قذيفتين من جانب حزب الله، الأمر الذي دفعهم للرد عليهم بتوجيه عدد من الهجمات.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية كريتش شمونه قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجمات الاسرائيلية حزب الله

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