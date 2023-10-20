مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل قصف قرب معبر رفح من الجانب الفلسطينى

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث بدأ بقصف متوسط ثم اشتدت حدته.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "رأينا الدخان يتصاعد بالقرب من معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن القصف لم يستهدف المنطقة المحايدة الواقعة ما بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية.

وتابع: "هذا القصف متواصل ليلًا ونهارًا وعقب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كانت هناك قذائف تُطلق، لكنها بعيدة عن جانب معبر رفح، لكن يمكن سماعها من بعيد".

كما أشار إلى أن السلطات المصرية أصلحت الطريق في المنطقة المحايدة ما بين مصر وفلسطين والقصف بعيدًا عن هذه المنطقة بعدة أمتار قليلة، مؤكدًا أن هذا القصف لن يؤثر على ما قامت به السلطات المصرية من إصلاحات في الطريق.