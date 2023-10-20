ظهور حسام حسن.. قائمة سموحة لمواجهة الزمالك بدورى نايل

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الموج الأزرق لمواجهة الزمالك، في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة سموحة والزمالك بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

يحل سموحة ضيفا ثقيلًا على نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ثاني أيام الجولة الثانية من الجولة الرابعة، من مسابقة دوري نايل "موسم 2023 /2024".

وشهدت قائمة سموحة لمواجهة الزمالك، تواجد حسام حسن، هداف الموج الأزرق، بجانب فادي فريد ومحمد المغربي، المعار من الأهلي، وكذلك ثنائي الزمالك السابقان حسين فيصل وحمدي علاء، ولحسن دهدوه.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والزمالك بدوري نايل "موسم 2023 /2024"

تنقل مباراة سموحة والزمالك، في الجولة الرابعة بدوري نايل "موسم 2023 /2024"، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكل مباريات الموسم الجديد، سواء دوري نايل أو نسخة كأس مصر القديمة "2022 /2023" أو النسخة الجديدة "2023 /2024"، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في نسخته الجديدة.

ويسبق مباراة سموحة والزمالك، تقديم ستديو تحليلي عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

قائمة سموحة لمواجهة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف – حسين تيمور.

خط الدفاع: محمد المغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد – أحمد جمال.

خط الوسط: حسين فيصل – لحسن دهدوه – محمد عصام – إسلام جابر – حمدي علاء – مصطفى البدري – محمد مصطفى "بيبو" – أحمد خالد – عمرو قلاوة – عبد اللطيف بن قسو – دوكو دودو.

خط الهجوم: فادي فريد – حسام حسن.

موقف سموحة بجدول ترتيب دوري نايل:

يحتل سموحة المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على بلدية المحلة بهدفين نظيفين، والمقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، والتعادل الإيجابي مع الجونة في الافتتاح بنتيجة 1/1.