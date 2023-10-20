"الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية: الشعب نزل الميادين لتفويض الرئيس السيسي في قراراته

قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، إيمانًا بدورنا الوطني والمجتمعي والإنساني، إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، فتم تلبية نداء الشعب المصري في النزول إلى جميع الميادين لطلب تفويض الرئيس السيسي في جميع قراراته التي تخص السيادة المصرية والحفاظ على أراضيها بعدم الموافقة علي تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وحدة الشعب المصري في مواجهة التهديدات

وأكد أن الشعب المصري رفض الاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، كما شاركت اليوم الجمعة الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية فى الوقفة الاحتجاجية الحاشدة بميدان سيدى جابر بوسط المحافظة.

وأضاف "عوض" أن هذا الاحتشاد كان رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا لدعم وتفويض القيادة السياسية في إدارتها للأحداث الجارية، ودعمًا للأشقاء في فلسطين، مع التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للإعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع.

حزب الجيل الديمقراطي فى مظاهرات الإسكندرية

حزب الجيل الديمقراطي فى مظاهرات الإسكندرية

حزب الجيل الديمقراطي فى مظاهرات الإسكندرية

حزب الجيل الديمقراطي فى مظاهرات الإسكندرية

حزب الجيل الديمقراطي فى مظاهرات الإسكندرية