الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس أكا من هيكسهام الأسقف ورئيس الدير

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس أكا من هيكسهام الأسقف ورئيس الدير، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد أكا حوالي عام 660م.

علاقته بأسقف يورك

كان من سكان نورثمبريا بالولادة وبدأ الحياة في منزل شخص يدعي بوسا، والذي أصبح فيما بعد أسقف يورك ، ولكن بعد بضع سنوات، انضم أكا إلى القديس ويلفريد وظل تلميذه المخلص ، ورافقه في رحلاته . . ربما انضم إلى ويلفريد في وقت مبكر من عام 678، ومن المؤكد أنه كان معه في وقت رحلته الثانية إلى روما عام 692. عند عودتهم إلى إنجلترا، عندما أعيد ويلفريد إلى هيكسهام، قام بتعيينه رئيس دير القديس أندريا. وبعد وفاة ويلفريد خلفه أكا أسقفًا. عمل على استكمال وتشيد وتزيين الكنائس التي تركها القديس ويلفريد غير مكتملة. في حكم الأبرشية وفي إدارة خدمات الكنيسة، وإعادة تجهيز الكنيسة الرئيسية في هيكسهام.

يقع مقر أبرشية هيكسهام في الدير الذي أسسه ويلفريد يورك عام 674 والذي امتد إلى المنطقة الواقعة بين نهري آلن وتيز.

وكان يتمتع بصوت غنائي جميل، وشجع على إحياء الموسيقى الصوتية في الليتورجيا البريطانية. أول أسقف إنجليزي يلجأ إلى الفاتيكان. يعتقد أن الكنيسة في إنجلترا بحاجة إلى أن تكون مثل روما في الشكل الليتورجي. باحث في الكتاب المقدس لديه مكتبة لاهوتية كبيرة، واشتهر أيضًا بتعلمه اللاهوتي وتشجيعه للطلاب بكل الوسائل، وقد زود بالمعلومات لتاريخ القديس بيدي الكنسي وأصبح من بين أبطال توسع المسيحية في إنجلترا حيث عزز الثقافة اللاتينية والتراتيل الغريغورية.

في قائمة الأساقفة الثلاثة عشر المعروفين لهيكسهام، يحتل القديس أكا المركز السابع. لقد خلف القديس ويلفريد يورك وسبق القديس فريثبرت، وحكم الأبرشية لأكثر من عشرين عامًا، بين عامي 709 و732م.

كان القديس أكا صديقًا للمكرم بيدي ، وأهدى له بعض أعماله.

أدت المؤامرات السياسية إلى اختطاف الملك سيولوولف ملك نورثمبريا عام 731 وإجباره على دخول أحد الأديرة. أعاده أنصار سيولولف لاحقًا إلى العرش، طُرد أكا من أبرشيته عام 732. ويُعتقد أنه تقاعد في ويذرن في جالاوي. مما يشير على الأرجح إلى تورطه في الانقلاب. تشير بعض السجلات إلى أنه هرب غربًا وعُين أسقفًا على ويثورن.

توفي 20 أكتوبر 742 في ويثورن، غالواي، اسكتلندا لأسباب طبيعية. عندما تم نقل جسد القديس، تم العثور على الثياب كاملة، الكتابة الوحيدة التي نمتلكها من كتاب أكا هي رسالة موجهة إلى القديس بيدي ومطبوعة في أعماله. هذه الوثيقة، بالإضافة إلى الكثير من المواد الأخرى المتعلقة بأكا، تمت طباعتها أيضًا في دير هيكسهام لرين بلندن.

ودفن القديس أكا بجانب الجدار الشرقي لكاتدرائية هيكسهام بين صليبين حجريين ضخمين مزينين بالكروم والمحالق، والتي بقيت حتى يومنا هذا ويمكن رؤيتها في كنيسة الدير.