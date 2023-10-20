المستقلين الجدد: خروج المصريين للميادين يؤكد اصطفاف الشعب خلف قيادته

أكد حزب المستقلين الجدد أن خروج الشعب المصري في جميع أنحاء الجمهورية يؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته في رسالة للعالم على الموقف الشعبي المؤيد لموقف الدولة الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الحزب في بيان له، أن هذه الملايين الواعية من أبناء الشعب المصري تؤكد دعم الشعب المصري ومساندته للشعب الفلسطيني بحقه في أرضه مع الرفض الكامل لما يجري من اعتداءات وحشية علي قطاع غزة.

وقال الحزب إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح تثير القلق جراء ما يحري علي الأرض من تصرفات لا تأبه بأي اتفاقيات أو مواثيق من جانب إسرائيل في إشارة واضحة أن الجانب الإسرائيلي يقوض عمل المؤسسات المصرية مثل الهلال الأحمر المصري وهو الأمر الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

"المصريين": نزول الجماهير يعكس الدعم الشعبى لقرارات الرئيس السيسى

ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نزول الملايين في جميع ميادين مصر تلبية لدعوة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي، مشيدا بالموقف التاريخي للرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

وقال "أبوالعطا"، في تصريحات له، إن جموع الشعب المصري يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في رفضه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، موضحا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.