الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الأسقفية الأنجليكيانية تطلق جائزة باسم الدكتور علي السمان

علي السمان
علي السمان

أعلن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، أنه سيتم إطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور علي السمان وستمنح الجائزة إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الاسلامي. 

علي السمان كان رائد الحوار المسيحي الإسلامي

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي السمان كان رائدًا للحوار المسيحي الإسلامي حيث انه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع ان قام الدكتور علي السمان بالاعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم. ولا شك ان جهود الدكتور علي السمان اثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث. ومن اهم هذه الثمار، وثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر ان تكون قيمة الجائزة الاولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، وسيتم الاعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الاسلامي للتفاهم والشراكة. Website. علما بانه سيتم الاعلان عن الجائزة رسميا يوم 30 يناير 2024 بمشاركة السيدة حرم الدكتور علي السمان وبحضور عدد من اصدقائه. 

وكان قد بدأ فعليات للقاء الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية، يومهم الثاني على التوالي بالصلاة الصباحية، حيث خصصوا وقتًا للصلاة من أجل الضحايا الذين استشهدوا في  فلسطين، إذ أكدوا خالص تعازيهم تجاه الأرواح التي أزهقت اليوم في الأراضي الفلسطينية.

علي السمان الأنجليكانية الأسقفية المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة الحوار المسيحي الإسلامي

مواد متعلقة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى الشهيد هارون البطريرك

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد فاروس والنبي يوئيل

الكنيسة اللاتينية تحيي ذكرى القدّيس بولس الصليب الكاهن

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى 4 من قديسيها

كاثوليك مصر يحيون ذكرى الطوباوي ﭼيرزي پوپيوشكو الكاهن الشهيد

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق نشرة تعريفية عن الكنائس الرومية والرومانية والشرقية

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديسين إيزاك ﭼوج وﭼـان دى بريباف الكاهنين

الأنبا مارتيروس يشكر البابا تواضروس على زيارة كنيسة مارجرجس بأرض الجنينة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟