الكنيسة الأسقفية الأنجليكيانية تطلق جائزة باسم الدكتور علي السمان

أعلن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، أنه سيتم إطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور علي السمان وستمنح الجائزة إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الاسلامي.

علي السمان كان رائد الحوار المسيحي الإسلامي

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي السمان كان رائدًا للحوار المسيحي الإسلامي حيث انه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع ان قام الدكتور علي السمان بالاعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم. ولا شك ان جهود الدكتور علي السمان اثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث. ومن اهم هذه الثمار، وثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر ان تكون قيمة الجائزة الاولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، وسيتم الاعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الاسلامي للتفاهم والشراكة. Website. علما بانه سيتم الاعلان عن الجائزة رسميا يوم 30 يناير 2024 بمشاركة السيدة حرم الدكتور علي السمان وبحضور عدد من اصدقائه.

وكان قد بدأ فعليات للقاء الكنائس الأسقفية بجنوب الكرة الأرضية، يومهم الثاني على التوالي بالصلاة الصباحية، حيث خصصوا وقتًا للصلاة من أجل الضحايا الذين استشهدوا في فلسطين، إذ أكدوا خالص تعازيهم تجاه الأرواح التي أزهقت اليوم في الأراضي الفلسطينية.