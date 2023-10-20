رئيس وزراء بريطانيا يصل القاهرة للمشاركة فى قمة مصر الدولية للسلام

وصل رئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك، مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، للمشاركة فى أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023، والمقرر أن تعقد غدًا السبت فى العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس وزراء بريطانيا والوفد المرافق له وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الصالة الحكومية بالمطار.

أبرز الدول المشاركة في قمة مصر الدولية للسلام

وأكد عدد من الدول المشاركة فى قمة مصر الدولية للسلام المقرر عقدها فى العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

وقال مصدر مسئول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في قمة القاهرة للسلام غدًا السبت، كما سيحضر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قمة القاهرة للسلام، بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة في جنوب إفريقيا، "أعرب الرئيس رامافوزا عن قلقه العميق إزاء الهجمات على المدنيين، وما نجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح، وتشريد الناس، والأزمة الإنسانية التي اجتاحت قطاع غزة".

وأضافت الرئاسة، "دعت جنوب إفريقيا مرارًا وتكرارًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإعادة الرهائن وفتح الممرات الإنسانية بشكل عاجل".

وتستضيف القاهرة غدًا السبت قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام، كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت.

وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام غدًا السبت.

كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.