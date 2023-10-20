الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأطول علمين لمصر وفلسطين.. الأهالى: من قلب إسكندرية فلسطين عربية

تظاهرات دعم القضية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية

رفع أهالي الإسكندرية، اليوم، خلال تظاهرات دعم القضية الفلسطينية، أعلام مصر وفلسطين تعبيرًا عن الوحدة بين الدولتين، وتضمن رفع أطول علمين خلال التظاهرات بطول 20 مترًا.

وشارك الشباب والأطفال والسيدات في حمل العلمين مرددين هتافات "دمنا واحد وفلسطين في قلب مصر، والقدس عربية".
ورصدت عدسة "الدستور" مشاركة أهالي الإسكندرية في حمل العلمين في وسط ميدان سيدي جابر شرق المدينة.

وقالت سمر علي، إحدى المشاركات في وقفة دعم القضية الفلسطينية اليوم، إن مصر دائمًا بجانب أشقائها الفلسطنيين، لذا تم رفع العلمين بجانب بعضهما البعض وتشارك في ذلك جميع الأعمار وذلك للدلالة أن الجميع من شباب وأطفال ورجال ونساء يدعمون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ونقف بجواره.

وتابعت: نحن اليوم نعبر عن كلمتنا بدعم قرارات الرئيس السيسي ومستمرون مع القائد السيسي في دعم غزة والحفاظ على أرض سيناء.

وتجمع المئات من أهالي الإسكندرية اليوم، بميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية، لدعم القضية الفلسطينية والقرارات الرئاسية برفض التهجير ودخول المساعدات لأهالي قطاع غزة والتنديد بالاعتداء الذي يمارسه جيش الاحتلال على أهالي فلسطين الشقيقة.
وشهد الميدان تجمعات حاشدة، عقب إداء صلاة الجمعة والدعاء لاهالينا في فلسطين بالنصر وعلت الهتافات غزة غزة رمز العزة، لا لا للتهجير، فلسطين عربية، بالدم بالروح الأقصى مش هيروح، فداكي يا فلسطين وانتشرت اللافتات المنددة بالعدوان، والداعمة لأهالي فلسطين والإعلام المصرية والفلسطينية.

وتمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في خمس مساجد كبرى بالإسكندرية سيدي أبي العباس المرسي بمنطقة بحري حي الجمرك، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومسجد علي بن أبي طالب بسموحة بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، ومسجد المعمورة الشاطئ، بحضور الشيخ علي محمد البنا مدير إدارة أوقاف المنتزة، ومسجد سيدي ياقوت العرش بميدان المساجد ببحري.

تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
تظاهرات دعم القضية الفلسطينية
اهالي الأسكندرية دعم القضية الفلسطينية أعلام مصر وفلسطين فلسطين في قلب مصر قرارات الرئيس السيسي

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