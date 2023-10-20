إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لأية تعديات.

وأكد رحمي، في بيانٍ اليوم الجمعة، أنه لا تهاون مع إزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه جرى إزالة 14 حالة تعدٍ بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

إزالة 14 حالة تعد بالغربية

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجهًا باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف، موجهًا بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.