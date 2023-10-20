الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

التعدي علي الأراضي
التعدي علي الأراضي الزراعية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لأية تعديات.

وأكد رحمي، في بيانٍ اليوم الجمعة، أنه لا تهاون مع إزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه جرى إزالة 14 حالة تعدٍ بقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى وطنطا وكفر الزيات وقطور وزفتى.

إزالة 14 حالة تعد بالغربية

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في استرداد حق الشعب وردع المخالفين، موجهًا باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكافة أشكال البناء المخالف، موجهًا بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

طارق رحمي الزراعية أملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي البناء على الأراضي الزراعية

مواد متعلقة

وزير الزراعة الإسرائيلى: فشلنا استخباراتيا فى مواجهة هجوم حماس

"خارجية الزراعة": رسالة السيسي وصلت بشكل واضح لكل مَن يحاول تهجير الفلسطينيين

الزراعة: "الأرز السوبر" يرفع الإنتاجية إلى أكثر من 5 أطنان للفدان

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟