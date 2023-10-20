الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد عيد عبد الملك يشارك في انتخابات الزمالك

انتخابات الزمالك
انتخابات الزمالك

شارك أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي لافيينا الحالي في انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة.

انتخابات نادي الزمالك

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

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حسن صقر يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

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النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادى الزمالك

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء  الخميس  الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة".

احمد عيد عبد الملك انتخابات نادى الزمالك والمدير الفني لنادي لافيينا الحالي نجم الزمالك السابق نادي الزمالك

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