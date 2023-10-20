أحمد عيد عبد الملك يشارك في انتخابات الزمالك

شارك أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي لافيينا الحالي في انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة.

انتخابات نادي الزمالك

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي".

وتابع: "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة".