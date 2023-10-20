الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"اليونيسف": الوضع فى غزة كارثى والأطفال الأكثر تضررًا

غزة
غزة

 أكد عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الأطفال في غزة هم الأكثر تضررا من الأحداث الراهنة في القطاع نتيجة انعدام المواد الغذائية والطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم التي وصفها بـ"الحرجة". 

وقال عمار ـ في تصريح لقناة “الحرة” الإخبارية اليوم الجمعة ـ "إن الأحداث في غزة أسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد حوالي 1524 طفلا وإصابة أكثر من 2450 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطيرة".. واصفا في الوقت نفسه الوضع الراهن في القطاع بـ"الكارثي".

جوتيريش: يجب أن تصل قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بأسرع وقت ممكن


وحذر المسئول الأممي من عواقب وخيمة على أطفال غزة؛ جراء توقف محطات تحلية المياه عن العمل بشكل كامل ونقص المستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى وصعوبة عمل الحضانات جراء نفاد الوقود.. مطالبا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة لإنقاذ حياة حوالي مليون طفل في حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات الفورية. 

وأشار عمار إلى وجود تنسيقات مع الهلال الأحمر المصري لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل سريع وفعال لمستحقيها من الأطفال المتضررين من هذه الأحداث، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين الأطراف المعنية بموجبه يتم إيصال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن، في ظل الأوضاع المأساوية الحالية في القطاع. 

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روسيا: الهجوم على مستشفى غزة لا يمكن أن يمر دون ملاحظة "أقمار واشنطن"


يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية الموجودة حاليا في معبر رفح إلى غزة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المتضررين من الأحداث الراهنة في القطاع.

وكان قد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن منطقة غزة تخضع لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الهجوم على مستشفى غزة وقتل مئات الأشخاص لا يمكن أن يمر دون أن تلاحظه واشنطن عبر أقمارها.

وأوضح لافروف- في حديث تليفزيوني، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه "عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، فمن الممكن أيضا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، فهذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم"، مؤكدا أن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافا للجميع دون تقديم دلائل.

اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة اطفال غزة إدخال المساعدات الإنسانية لهلال الأحمر المصري

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