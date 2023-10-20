أعضاء حزب الإصلاح والنهضة يشاركون فى جمعة "تحيا مصر"

شارك أعضاء حزب الإصلاح والنهضة في التظاهرات المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعمًا للقضية الفلسطينية.

وحمل المشاركون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، وصورًا للرئيس السيسي.

كما حملت إحدى المشاركات لافتة مكتوب عليها «يا فلسطيني قول للدنيا مصر معاكم ثانية بثانية».

هذا واحتشد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك في استجابة سريعة للدعوة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وهتف المحتجون «بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين».

كما رفع المحتجون الإعلام المصرية والفلسطينية وكذلك صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال مجلس الأمناء، إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.