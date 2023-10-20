الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أعضاء حزب الإصلاح والنهضة يشاركون فى جمعة "تحيا مصر"

أعضاء حزب الإصلاح
أعضاء حزب الإصلاح والنهضة

شارك أعضاء حزب الإصلاح والنهضة في التظاهرات المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعمًا للقضية الفلسطينية.

وحمل المشاركون أعلام مصر وفلسطين، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، وصورًا للرئيس السيسي.

كما حملت إحدى المشاركات لافتة مكتوب عليها «يا فلسطيني قول للدنيا مصر معاكم ثانية بثانية».

 

هذا واحتشد الآلاف من المواطنين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على القصف المتواصل لقطاع غزة وقتل الأبرياء، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك في استجابة سريعة للدعوة التي أطلقها مجلس أمناء الحوار الوطني إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

وهتف المحتجون «بالروح والدم نفديك يا فلسطين.. ويا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين».

كما رفع المحتجون الإعلام المصرية والفلسطينية وكذلك صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين تفويضه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة الجمعة، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وقال مجلس الأمناء، إن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر. 

حزب الإصلاح والنهضة الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الرئيس السيسي الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

عبد الرازق توفيق: ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬يجسد‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬والتعبير‭

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟