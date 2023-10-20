تظاهرة بالآلاف تهتف بـ"تفويض الرئيس السيسى" فى القضية الفلسطينية بالإسكندرية (صور)

نظم آلاف المواطنين في الإسكندرية عقب صلاة الجمعة مسيرة من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى منطقة بحري على طريق الكورنيش، احتجاجاً على وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك في جمعة “تحيا مصر”.

ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام دولة فلسطين، مؤكدين تفويضهم الرئيس السيسي في ما يراه مناسبا للتعامل مع القضية الفلسطينية.

ورددوا هتافات “تسقط تسقط إسرائيل.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”.

وأدى المئات من المواطنين في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب، من مسجد المرسي أبو العباس، على الشهداء الفلسطينيين نتيجة الاعتداءات الغاشمة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي علي المستشفيات والمنازل في قطاع غزة، كما أعلنت مديرية الأوقاف أسماء المساجد التى تقوم بها صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة على شهداء غزة.

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