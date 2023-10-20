الآلاف يتظاهرون فى الشرقية رفضًا لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

نظم الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، عقب أداء صلاة الجمعة، تظاهرات حاشدة تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العداون على أهل غزة.

ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين"، كما حملوا أعلام مصر وفلسطين.

وحرص المواطنون بمختلف الأعمار على التوافد، حاملين أعلام مصر وفلسطين، لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.