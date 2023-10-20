الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جلسة طارئة للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين دعمًا للشعب الفلسطينى

هيئة مكتب المهندسين
هيئة مكتب المهندسين

يعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين غدًا السبت، جلسة طارئة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك للتأكيد على تأييد وتضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وتضامنًا مع صموده في مواجهة قوات الاحتلال.

وكذا بحث سبل دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

فتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب الإسرائيلية

وأدنت نقابة المهندسين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية وجرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية هي حرب إبادة وتصفية واستهداف ممنهج للمدنيين العُزل، ما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا وواضحًا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية التي تنتهك كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

txt

آلاف المصلين يحتشدون في مساجد القاهرة الجديدة لدعم قرارات الرئيس السيسي المساندة للقضية الفلسطينية

txt

نقابة المهندسين تعلن دعمها لقرارات الرئيس السيسي تضامنًا مع القضية الفلسطينية

 

كما استنكرت الصمت الدولي المُخزي على هذه المجازر الصهيونية، واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ونُحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المُساندة لقوات الاحتلال، المسئولية لتواطئها على هذه الجرائم، ونطالب بالتدخل الفوري لوقف الإبادة التي تحدث في حق شعب أعزل.

وحثت الدول العربية على الاضطلاع بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين والتدخل بقوة للتصدي لهذه المجازر، والضغط بكل السبل لإتاحة آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق المُحاصَر تحت نير القصف والإبادة الصهيونية.

كما جددت نقابة المهندسين تحيتها لنضال الشعب الفلسطيني، ودعمها لحقه الكامل والأصيل في مقاومة الاحتلال الصهيوني لنيل حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، ونؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين، قيادةً وشعبًا.

نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية المجلس الأعلى للنقابة جرائم الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني

مواد متعلقة

نقيب المحامين يلتقي وزير الصحة لبحث تطوير منظومة علاج المحامين

شيوخ مهنة الصحافة: ندعم الصمود الفلسطينى وإجراءات حماية الأمن القومى المصرى

السبت.. اجتماع تشاورى للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطينى

"لا توطين ولا تهجير".. وقفة نسائية للصحفيات احتجاجًا على جرائم الاحتلال

بالأسماء.. نتيجة لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين (صور)

"الأعلى للإعلام" يعلن تفويض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

الصحفيين: تشكيل 8 لجان فرعية بالمحافظات تفعيلًا لنص المادة 61

الصحفيين: طرح 350 قطعة مقابر بـ6 أكتوبر الجديدة

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لتأييد قرارات الرئيس ودعم غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟