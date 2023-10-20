جلسة طارئة للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين دعمًا للشعب الفلسطينى

يعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين غدًا السبت، جلسة طارئة في تمام الساعة الثالثة مساءً، وذلك للتأكيد على تأييد وتضامن النقابة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، وتضامنًا مع صموده في مواجهة قوات الاحتلال.

وكذا بحث سبل دعم الشعب والقضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية في هذا الشأن.

فتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب الإسرائيلية

وأدنت نقابة المهندسين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما نجم عنه سقوط مئات الشهداء من الأبرياء العُزل والجرحى والنساء والأطفال الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن استهداف المستشفيات بالقصف وقتل الجرحى والمدنيين العزل يعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية، وما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية وجرائم مروعة يندى لها جبين الإنسانية هي حرب إبادة وتصفية واستهداف ممنهج للمدنيين العُزل، ما يُعدُّ انتهاكًا صريحًا وواضحًا للمعاهدات الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين خلال الحرب، ونطالب بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية التي تنتهك كل عهود ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

كما استنكرت الصمت الدولي المُخزي على هذه المجازر الصهيونية، واتباع سياسة ازدواجية المعايير، ونُحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المُساندة لقوات الاحتلال، المسئولية لتواطئها على هذه الجرائم، ونطالب بالتدخل الفوري لوقف الإبادة التي تحدث في حق شعب أعزل.

وحثت الدول العربية على الاضطلاع بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين والتدخل بقوة للتصدي لهذه المجازر، والضغط بكل السبل لإتاحة آلية لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق المُحاصَر تحت نير القصف والإبادة الصهيونية.

كما جددت نقابة المهندسين تحيتها لنضال الشعب الفلسطيني، ودعمها لحقه الكامل والأصيل في مقاومة الاحتلال الصهيوني لنيل حقوقه المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية، ونؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين، قيادةً وشعبًا.