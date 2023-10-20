كريم فهمى يشارك فى الوقفة التضامنية مع أهل غزة فى المنصة

حث الفنان كريم فهمي الشعب المصري على النزول إلى النصب التذكاري في مدينة نصر لدعم الشعب الفلسطيني في حربه ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يمارسه من عنف.

وقال فهمي: "كلنا في حالة حزن والأحداث اللي بتحصل لإخواتنا في فلسطين، والنهارده كلنا في وقفة كبيرة، وبدعو كل واحد ينزل عند المنصة نحاول نوصل صوتنا لإخواتنا الفلسطينيين ونقولهم إحنا معاكوا، وربنا على كل ظالم".

وأضاف: "طول عمر مصر قدرها إنها الأم والأخت الكبيرة لكل الوطن العربي، وللأسف أي جرح في جسد أي مواطن عربي يؤلم قلب مصر، ربنا يعين مصر على المسئولية الكبيرة، وفخور بموقف الرئيس ودور مصر العظيم في دعم فلسطين".