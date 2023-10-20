الآلاف بالوادي الجديد يتظاهرون تأييدا للرئيس بشأن القضية الفلسطينية (صور)

تظاهر الآلاف من أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، منددين بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، ضد المواطنين المدنيين في قطاع غزة الفلسطينية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على أمن مصر القومي.

وتجمع أهالي الوادي الجديد بميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة مرددين هتافات "يا سيسي خد قرار واحنا في الانتظار، افتحولنا الحدود واحنا نحارب اليهود، افتحولنا العبارات واحنا نروح بالمليارات، موت اطفالك يا فلسطين فجر فينا براكين، سامع صوت جاي من غزة كله كرامة وكله عزه، يا بلادنا العربية فلسطين هي القضية، اصحوا يا عرب صح النور القصف في غزة كل يوم، يا صهيوني صبرك صبرك بكرة المصري هيحفر قبرك، كما حرق شباب المحافظة علم إسرائيل وسط هتافات منددة بالعدوان الغاشم على المدنيين الفلسطينيين.

كما أدى جموع أهالي المحافظة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين بحضور رموز العمل السياسي والشعبي والتنفيذي بالمحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة.

رفع الأعلام المصرية والفلسطينية من الوادي الجديد

وشهد ميدان الساحة بمحافظة الوادي الجديد، تجمع الآلاف من أهالي المحافظة رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، احتجاجا على عمليات القصف الإسرائيلية التى تستهدف الفليسطينيين ووقوع الآلاف من الشهداء والقتلى، وكذلك تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وشارك في الوقفة الداعمة للفلسطينيين كافة أطياف المجتمع الواحاتي، من مواطني المدن، ومشايخ القبائل البدوية، ورجال الدين، ورجال الكنيسة، والعمال والعاملين في القطاع السياحي.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف.