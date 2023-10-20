الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ندعم قرارات الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، تأييدها ودعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم، التأكيد علي كلمة الرئيس السيسي من رفضه عملية تهجير الفلسطينيين  حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية 

 سيناء خط  أحمر 
 


وأشارت" نبيه" أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن فكرة تهجير الفلسطينيين إلي سيناء مرفوضة تمامًا حتى لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية وتابعت: نبيه" قائلة: ان ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم  من عدوان علي الشعب الفلسطيني الأعزل هو حرب إبادة جماعية وجرائم حرب 

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وحملت د. شيماء نبيه المجتمع الدولي ومنظمات الدولية مسئولية ما يحدث للشعب الفلسطيني الأعزل وما يتعرض له من حرب إبادة متسائلة: أين ضمير العالم من هذه الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية لأهالي غزة؟!، أين المنظمات والدول الكبرى المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، متى يستيقظ ضميرهم إزاء عمليات القتل الجماعية للمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وهم يحولون الجاني إلي ضحية ويحولون الضحية إلى جاني، ونرى جميعا الأكاذيب وقلب الحقائق في الإعلام الغربي المشبوه.

وأشارت  "نبيه " أن المصريين نزلوا بإلي الميادين تضامنًا مع الفلسطينيين، وتأييدًا و دعما لقرارات الرئيس السيسي من أجل حماية الأمن القومي المصري.

مجلس النواب


ووافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة أمس الخميس على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده لفخامته وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

النائبة شيماء محمود نبيه مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن القومي الرئيس السيسي

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