الآلاف يحتشدون في ميادين دمياط دعمًا للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير

تجمهر الآلاف من أهالي محافظة دمياط في ميدان الساعة عقب صلاة الجمعة، حيث احتشد الأهالي في وقفة تضامنية أمام ميدان الكتب، احتجاجًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الأهالي في المسيرات من مختلف قرى ومدن دمياط، وطلاب كليات الجامعة وممثلي النقابات المهنية والعمالية، وردد الأهالي هتافات تضامنية مثل "القدس عربية" و"الفلسطينيين أصحاب الأرض"، رافعين علم فلسطين.

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

تظاهرات حاشدة نصرة للقضية الفلسطينية

يأتي ذلك فيما عُرِضَت لقطات حية للمواطنين بالمحافظات المختلفة، خرجوا في تظاهرات تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العداون على أهل غزة.

وخرجت تظاهرات من الجامع الأزهر الشريف، ومسجد الحصري وفي عدة ميادين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، اضرب اضرب تل أبيب، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين، خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود".

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