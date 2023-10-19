الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1317 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أطلقت مديرية الصحة في محافظة دمياط، قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد تردد عليها ١٧٣١مواطنا، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أطلقت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية الكاشف حيث الجديد بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تردد عليها ١٧٣١مواطنا.

حيث أشار البيان الصادر عن المديرية أن القوافل التى يتم اطلاقها أسبوعيًا والتى تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى اهالى قرى بمراكز المحافظة،وفقًا للخطة المعدة مسبقًا، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٧٣١مواطنا،  تم تحويل ١٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، كما تم إجراء ٣٨٩ تحليل معملى وفحص ٤٦حالة بالأشعة و٣٦ حالة أخرى بالسونار.

وقام فريق التثقيف الصحي بالإدارة بالتعاون مع فريق 100 يوم صحة بالإدارة دمياط بتقديم  التثقيف الصحي عن  خدمات المبادرات الرئاسية  للمنتفعين من العاملين والمترددين علي مديرية الطب البيطرى بدمياط اليوم في إطار تنفيذ سياسة الدولة فى نشر الوعي الصحي وتغير المفاهيم الخاطئة واستبدالها بالمفاهيم التى تحقق الوعى الكافى للمواطنين وتحت رعاية  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة دينا ابو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أروى بدير منسق المبادرة والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحى وتحت إشراف الدكتور رضا سلامه الديك مدير الإدارة الصحية بدمياط والدكتورة هاله يسري رئيس قسم التثقيف الصحي بالإدارة الصحية.

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