الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انعقاد دورة للسلامة والصحة المهنية في جهاز تنمية دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن انعقاد دورة تدريبية بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة للسلامة والصحة المهنية، فى إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  بشأن قيام اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية بعمل ندوات توعية بالمخاطر داخل بيئة العمل طبقا للقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٣م والكود المصرى للتشغيل والصيانة بمحطات معالجة الصرف الصحى وروافعها وعمل القياسات البيئية بالمدن الجديدة.

وانعقد بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة، خلال الفترة من ١٠/١٨ الى ١٠/١٩ برنامج التوعية النوعية باهم متطلبات السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وبحضور  الدكتور احمد كمال رشاد مقرر اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية "محاضرا" ونواب ومعاونى رئيس الجهاز وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجهاز والادارات المعنية وممثلي شركات التشغيل والصيانة العاملة بالمدينة.

حيث أكد المهندس رئيس الجهاز،  على اهمية وجود منظومة فعالة للعمل للصحة والسلامة المهنية واتخاذ الاجراءات الاحترازية والاستفادة من الخبرات والممارسات والأنماط الحديثة للسلامة والصحة المهنية للعمل على استمرارية وجودة الاعمال بمنظومة من اهم المحاور الخدمية والتنموية  آلا وهى قطاع المرافق.

وقام الدكتور احمد كمال بعرض فلم تسجيلى تعريفى بمبادئ السلامة والصحة المهنية ثم انعقدت جلسة حوارية حول متطلبات وجود السيفتى والسلامة عند تنفيد الاعمال بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وروافعها للحد من حدوث اى مخاطر عند تنفيد الأعمال وخلق بيئة للعمل دون حدوث مخاطر او الحد منها كلما تم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية واكد على دور اللجنة بالجهاز فى عمل التنسيقات المراقبة مع الشركات العاملة لوجود مسؤول مؤهل بالخبرات والدورات التأهيلية والعلمية للسلامة والصحة المهنية طبقا لمتطلبات العمل والقانون والكود المصرى.

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