الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعلم مصر.. "صلاح وجودى" أصغر متظاهرين لدعم القضية الفلسطينية ( صور)

صلاح
صلاح

تربعت كل من جودي وصلاح على عرش مظاهرة مسجد الحصرى في منطقة السادس من أكتوبر من أجل نجدة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أثار انتباه الجميع، الذين حملوا الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات:" تسقط تسقط إسرائيل"

تظاهرات بمسجد الحصري

وحملت اللافتات العديد من العبارات والشعارات التي تدافع عن القضية الفلسطينية والتي من ضمنها "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"

وتوافد منذ الصباح الباكر مئات المواطنين على ميدان مسجد الحصري لتأدية صلاة الجمعة بالمسجد الحصري ومن بعدها الخروج في المسيرات والوقفات الاحتجاجية للتنديد بالعدوان الصهيوني والاعتداءات المتكررة على أهل غزة.

أمناء الحوار الوطني

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان رسالة مهمة في الذكري الـ50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسمًا لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية.

 

متظاهران لدعم القضية الفلسطينية
متظاهران لدعم القضية الفلسطينية
متظاهران لدعم القضية الفلسطينية
متظاهران لدعم القضية الفلسطينية
مسجد الحصري منطقة السادس من أكتوبر م نجدة الشعب الفلسطيني تسقط تسقط إسرائيل تظاهرات بمسجد الحصر

مواد متعلقة

آلاف المصلين بـ"الحصرى" يعلنون تضامنهم مع غزة (صور)

مواطنة: الرئيس السيسي تحرك لنجدة إخواننا في غزة (فيديو)

مواطن: نقف خلف الرئيس السيسي وندعم كل قراراته (فيديو)

مواطن: الرئيس السيسى هو الأفضل لمصر (فيديو)

عضو اتحاد عمال مصر: السيسي يستحق الدعم من جموع الشعب المصري (فيديو)

عضو اتحاد عمال مصر يدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة: "كمل معانا ياريس" (فيديو)

مهندس: الرئيس السيسي الأقوى لحكم مصر وجميع الفئات تؤيده (فيديو)

عضو "اتحاد عمال مصر": الرئيس السيسي الأقدر على إدارة الدولة (فيديو)

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الجارديان: مصر أنقذت فلسطين من نكبة ثانية والغرب يتجاهلون الضغط على إسرائيل

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟