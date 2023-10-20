الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى عهد الكويت يتوجه لمصر غدًا للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق، غدًا السبت، إلى جمهورية مصر العربية لترؤس وفد دولة الكويت في قمة القاهرة للسلام المقامة بمدينة القاهرة.

ويمثل ولي عهد الكويت في القمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وزيرة خارجية فرنسا تشارك فى "قمة مصر الدولية للسلام" غدًا

قبرص 

ويشارك الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعقد غدًا السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر دبلوماسية قبرصية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه من المقرر أن يصل الرئيس القبرصي، غدًا السبت، إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، سيرافق الرئيس خريستودوليدس خلال الزيارة. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

قمة القاهرة للسلام

وتستضيف القاهرة، غدًا السبت، قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام. كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت. 

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وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام غدًا السبت. 

كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

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