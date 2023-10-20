الشال الفلسطيني يكسو الأزهر.. وقفة تضامنية في صحن الجامع قبل صلاة الجمعة (صور)

نظَّم المئات من المواطنين قبل قليل، وقفة تضامنية داخل الجامع الأزهر دعمًا لفلسطين، مرتدين الشال الفلسطيني حاملين لافتات تندد بانتهاك الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وذلك قبيل تنظيم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة.

وردد المواطنون الهتافات المؤيدة لفلسطين والأشقاء في غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الذي بدأ قبل عدة أيام.

ووصل قبل قليل، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الجمعة.

وحرص القادمين إلى الجامع الأزهر على اصطحاب الأطفال معهم وحمل علم فسلطين، ومعهم لافتات مدون عليهم "فلسطين في القلب".

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر